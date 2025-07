Merlier boekt tweede ritzege in Tour de France

CHÂTEAUROUX (ANP) - Tim Merlier heeft de negende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een vlakke rit van Chinon naar Châteauroux over 174 kilometer, die eindigde in een massasprint. Dat gebeurde pas nadat het peloton kort voor de finish Mathieu van der Poel, na een aanval vanaf de start samen met zijn Belgische ploeggenoot Jonas Rickaert, had achterhaald.

Merlier, die namens Soudal Quick-Step eerder de derde etappe had gewonnen, hield de Italiaan Jonathan Milan en de Belg Arnaud De Lie achter zich.

De Sloveen Tadej Pogacar van UAE Team Emirates behoudt de gele leiderstrui. Maandag volgt een zware rit met een aantal hellingen in de Auvergne. De finish ligt tegen de Puy de Sancy, onderdeel van het vulkaangebergte Monts Dore.

Tussensprint

In eerste instantie leek alleen de tussensprint na 25 kilometer een doel voor Van der Poel en Rickaert, de vluchters vanaf kilometer 0. Maar hun voorsprong liep uit naar meer dan vijf minuten, waarna de renners van Lidl-Trek (Milan) zich toch maar eens op kop van het peloton meldden. Ze kregen hulp van de Noren van Uno-X Mobility en Soudal Quick-Step.

De wind zorgde ruim 70 kilometer voor de finish voor breuken in het peloton. De tempoversnelling in de eerste groep kostte het leidende duo bijna anderhalve minuut van de voorsprong. Meer ploegen gingen meewerken en met nog 50 kilometer te rijden was de voorsprong al minder dan drie minuten. Twintig kilometer later was er, mede door toedoen van de ploeg UAE Team Emirates, nog eens anderhalve minuut vanaf gesnoept en werd het twijfelachtig of de dagzege er nog in zou zitten voor Van der Poel.

Halve minuut

De renners van Visma - Lease a Bike versnelden nog maar eens, een halve minuut achter de twee leiders. Maar toen de groep weer even vertraagde, liep de marge weer naar boven de minuut. Lidl-Trek en Visma voerden het tempo opnieuw op aan kop van het peloton. Langzaam werd de voorsprong weer kleiner. 6 kilometer voor de finish ging Van der Poel alleen verder met een halve minuut voorsprong op het peloton.

Op minder dan een kilometer van de streep werd hij toch nog teruggepakt, waarna de 32-jarige Merlier de rit kon winnen.