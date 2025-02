Israël erkent dat 'dode' Hamascommandant nog leeft

De Israëlische krijgsmacht erkent dat het een prominent figuur binnen Hamas toch niet heeft gedood. Israël had in 2023 aangegeven dat commandant Haitham Hawajri was uitgeschakeld, maar hij zou volgens sommige berichten zaterdag zijn verschenen bij de overdracht van een gijzelaar in de Gazastrook.

Nieuwssite Times of Israel bericht dat de krijgsmacht haar vergissing toegeeft. Na een luchtaanval op Hawajri zou met een "grote mate van zekerheid" zijn vastgesteld dat hij was gedood, maar nu blijkt dat de gebruikte inlichtingen niet klopten.

Hawajri, die leiding zou geven aan een Hamasbataljon, zou aanwezig zijn geweest toen de Israëlisch-Amerikaanse gijzelaar Keith Siegel werd vrijgelaten. Hamas had in de haven een podium neergezet waarop de gijzelaar werd gepresenteerd, voordat hij werd overgedragen aan het Rode Kruis.