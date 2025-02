Grensovergang Rafah tussen Gaza en Egypte na maanden weer open

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - De Rafah-grensovergang is voor het eerst in maanden weer geopend zodat zieke en gewonde Palestijnen de Gazastrook kunnen verlaten. De autoriteiten in het gebied zeggen dat vijftig patiënten de grens met Egypte zijn overgestoken.

Rafah verbindt de Gazastrook met Egypte en wordt gezien als de belangrijkste toegangspoort naar het Palestijnse kustgebied, dat verder grenst aan Israël. De Israëlische krijgsmacht kreeg de Palestijnse kant van de grensovergang afgelopen mei in handen tijdens een offensief tegen Hamas.

Rafah gold voorheen als een belangrijke doorvoerroute voor humanitaire hulpgoederen. Bij het sluiten van een bestand was vorige maand afgesproken dat de grenspost zou heropenen nadat de laatste vrouwelijke gijzelaar was vrijgelaten.