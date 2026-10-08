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Afzwaaiende Izagirre met polsbreuk in Ronde van Lombardije

Sport
door anp
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BERGAMO (ANP) - De Spaanse wielrenner Ion Izagirre doet zaterdag met een gebroken pols mee aan de Ronde van Lombardije. De laatste klassieker van het jaar zou na een carrière van zeventien jaar de afscheidskoers vormen voor Izagirre (37), maar zijn polsbreuk na een trainingsongeval ruim een week geleden leek dat te voorkomen. "Ik wil mijn loopbaan niet op deze manier afsluiten. Daarom zie ik jullie zaterdag bij de start in Lombardije", meldde de renner via zijn ploeg Cofidis.
De ploeg was er al van uitgegaan dat het seizoen en daarmee de carrière van Izagirre erop zat. Hoogtepunten uit zijn loopbaan zijn de etappezeges in de Tour de France van 2016 en 2023.
Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de zware Italiaanse koers in 2019.
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