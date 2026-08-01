Italië controleert inreizigers uit Spanje op reisdocumenten

ROME (ANP) - Italië is begonnen met het controleren van reizigers vanuit Spanje. Dat meldt El Mundo op gezag van persbureau EFE, dat een verslaggever ter plaatse heeft op de internationale luchthaven in Rome.

Italië kondigde vrijdag aan de grensmaatregelen aan te scherpen, met het oog op de migranten die deze week vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Daarbij vonden tientallen migranten de dood. Veel van de naar schatting 50.000 tot 60.000 mensen zijn inmiddels teruggekeerd naar Marokko.

Volgens El Mundo worden zowel passagiers van binnen als buiten de EU op hun paspoort gecontroleerd bij aankomst op de luchthaven Fiumicino van Rome. Ook zou in wachtruimtes worden gevraagd naar reisdocumenten.

Kritiek vanuit Europa

De Italiaanse premier Giorgia Meloni kantte zich vrijdag fel tegen Spanje. Zo zei ze eenzijdig de Schengenafspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. Hoewel dat een Europese aangelegenheid is, heeft een Schengenland wel het recht in uitzonderlijke situaties tijdelijk binnengrenscontroles in te stellen.

Italië is niet het enige land dat zich kritisch heeft opgesteld tegen de wijze waarop Spanje omgaat met migranten en de situatie in Ceuta. Onder een zaterdag gepubliceerde brief daarover aan EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen staan de handtekeningen van 22 EU-leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Nederlandse premier Rob Jetten.

In de brief wordt beklag gedaan over het migratiebeleid van de Spaanse premier Pedro Sánchez en de vermeende gevolgen voor de veiligheid van de buitengrenzen van de Europese Unie. Het twintigtal spreekt "serieuze zorgen" uit en noemde daarbij het generaal pardon dat de linkse Sánchez eerder aankondigde voor ongedocumenteerden in het land. Dat zou een aanzuigende werking hebben.