Twee schietincidenten in Hoorn, mogelijk verband

HOORN (ANP) - In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk verband houden met elkaar. Bij beide incidenten is niemand gewond geraakt, meldt de politie.

Zaterdagochtend om 4.40 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een mogelijk schietincident aan de Korenmolen in de Noord-Hollandse plaats. Er bleek daar inderdaad te zijn geschoten en daarop startte de politie een onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat er even daarvoor ook al een incident plaatsvond aan de Vale Hen, ongeveer 2 kilometer verderop.

Daar was rond 4.00 uur sprake van een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein.