Belg Evenepoel wint Clásica San Sebastián voor de vierde keer

SAN SEBASTIÁN (ANP) - De Belgische wielrenner Remco Evenepoel (26) heeft zaterdag de Clásica San Sebastián gewonnen. De renner van Red Bull-Bora-hansgrohe was voor de vierde keer de snelste in de eendaagse koers met start en finish in de Noord-Spaanse havenstad. De Ecuadoraan Richard Carapaz (33) werd tweede. De Brit Ben Tulett werd op 29 seconden derde.

Het peloton moest in een rit over 221,2 kilometer zeven heuvels zien te bedwingen. Evenepoel wist na een lekke band op 30 kilometer van de streep na een inhaalrace aan te sluiten bij een groep van meer dan dertig renners. Daar zaten favorieten als Carapaz en de Amerikaan Matteo Jorgenson bij.

De kopgroep viel op weg naar de beklimming van de Murgil Tontorra langzaam uiteen. Op de steile slotklim over een afstand van 2,1 kilometer gingen Evenepoel en Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint tussen de twee.

Zware dag

Evenepoel keek tevreden terug op een zware dag. "Dit was mijn moeilijkste zege hier. Na mijn lekke band was het lastig. Wat een dag, maar wel een prachtige overwinning", zei de Belg in een flashinterview. "Ik had al met al wel een goede dag."

Evenepoel is met vier zeges in de Clásica nu recordhouder voor de Spanjaard Marino Lejarreta, die drie keer de Clásica San Sebastián won.