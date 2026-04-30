Italië roept op tot vrijlating Italiaanse flotilla-opvarenden

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 17:00
ROME (ANP/AFP) - Italië heeft Israël opgeroepen de Italiaanse opvarenden van de Global Summud Flotilla onmiddellijk vrij te laten. Die internationale hulpvloot die koerste op Gaza, werd in de nacht van woensdag op donderdag door de Israëlische marine niet ver van Kreta omsingeld, waarna Israël naar eigen zeggen 175 opvarenden arresteerde. Volgens de organisatie gaat het om 211 opvarenden die zijn "gekidnapt".
De Italiaanse premier Giorgia Meloni had donderdag overleg met haar minister van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het voorval, waarbij volgens de organisatie 24 Italianen werden gearresteerd. In de verklaring van de Italiaanse overheid die volgde, wordt naast de oproep tot vrijlating ook gevraagd om "volledig respect voor het internationaal recht en garanties voor de fysieke veiligheid van de opvarenden".
In beelden die Israël donderdag vrijgaf, is volgens het land te zien hoe de arrestanten zich zouden vermaken tijdens hun arrest en tocht naar Israël.
Ook Spanje sprak zich later op de dag uit tegen de arrestaties. De Israëlische zaakgelastigde in Madrid is ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van Spaanse opvarenden. De Spaanse diplomatieke missie in Israël staat in contact met de flotilla-organisatie.
