Italië schort defensieovereenkomst met Israël op

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 16:09
ROME (ANP/RTR/DPA) - Italië schort een meer dan twintig jaar oude defensiedeal met Israël op. Dat maakte premier Giorgia Meloni bekend tijdens een bezoek aan Verona.
"Gezien de huidige situatie heeft de regering besloten de automatische verlenging van het defensieakkoord met Israël op te schorten", zei de premier, zonder verder in detail te treden.
Een bron zei dat Meloni het besluit maandag nam met haar ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en vicepremier Matteo Salvini. Vanuit de oppositie was al opgeroepen tot het stopzetten van de overeenkomst.
Pijnlijke nederlaag
Het gaat om een akkoord uit 2003 over defensiesamenwerking op allerlei terreinen. De Israëlische oppositieleider Yair Lapid noemde het Italiaanse besluit op X een pijnlijke nederlaag voor premier Benjamin Netanyahu.
De relatie tussen Italië en Israël staat onder druk door het Israëlische optreden in Libanon. Zo protesteerde Italië vorige week nadat een Italiaans VN-konvooi daar moest omkeren na Israëlische waarschuwingsschoten.
