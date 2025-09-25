Roeisters dubbelvier bezorgen Nederland eerste goud op WK

SHANGHAI (ANP) - De Nederlandse roeiploeg heeft op de wereldkampioenschappen in Shanghai het eerste goud te pakken. Dat deden de vrouwen in de dubbelvier. Tessa Dullemans, Willemijn Mulder, Margot Leeuwenburgh en Lisa Bruijnincx hielden titelverdediger en olympisch kampioen Groot-Brittannië net achter zich. Het brons was voor Duitsland.

De dubbelvier, in een andere samenstelling vorig jaar goed voor zilver op de Olympische Spelen, pakte eerder dit jaar het brons op de EK in de Bulgaarse stad Plovdiv. Daarna nam olympiër Dullemans de plaats in van Lisanne van der Leij.

De Nederlandse vrouwen waren voortvarend gestart en namen al vroeg een bootlengte voorsprong. Op driekwart van de race over 2000 meter kwamen de Britse vrouwen opzetten, maar de voorsprong van het Oranje-kwartet kwam niet meer in gevaar. Nederland was bij de vrouwen in de dubbelvier alleen in 2017 eerder wereldkampioen geweest.

Eerste WK

"Voor drie van ons was dit hun eerste WK", werd Leeuwenburgh geciteerd op de site van de wereldroeibond. "We hadden een droom, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het is heel speciaal om dan meteen het goud te veroveren. Halverwege dachten we: dit kan wel eens lukken. Daarna was het gewoon vol doorgaan tot de finish."

Dullemans was er al wel bij toen Nederland in 2023 tweede werd op de WK en een jaar later zilver pakte op de Spelen van Parijs. Beide keren waren de Britse vrouwen net te sterk, in de olympische finale was de finishfoto nodig om te zien voor wie het goud was.