BERLIJN (ANP) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemt de beelden van aanvallen op Israëliërs in Amsterdam "verschrikkelijk en diep beschamend voor ons in Europa". Ze zegt dat de gewelddadigheden tegen Joden "alle grenzen overschrijden" en dat daarvoor geen rechtvaardiging kan bestaan. "Joden moeten veilig zijn in Europa."