Italië zet plan voor miljardenbrug naar Sicilië door

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse regering heeft ingestemd met een plan voor een brug naar Sicilië. Een technische commissie heeft het voorstel goedgekeurd, zegt minister van Transport Matteo Salvini.

Het plan is om een 3,6 kilometer lange spoor- en wegbrug te bouwen van het vasteland naar Sicilië. De Italiaanse regering heeft daarvoor 13,5 miljard euro gereserveerd. Het Straat van Messinaproject moet worden uitgevoerd door het consortium Eurolink, geleid door 's lands grootste bouwbedrijf Webuild. Voor de bouw wordt tien jaar uitgetrokken.

Over de brug wordt in Italië al sinds de jaren 1960 gesproken. Het is niet eenvoudig om de brug te bouwen, omdat hij uitzonderlijk lang moet worden en bovendien door een gebied gaat met veel aardbevingen en zwaar weer. Ook moet het scheepsverkeer niet worden gehinderd.