JA21: demonstranten Rode Lijn zijn nuttige idioten van Hamas

HILVERSUM (ANP) - De deelnemers van het Rode Lijn-protest tegen het Israëlbeleid van het kabinet zijn "nuttige idioten die het werk doen van de Hamas-propaganda", zei Annabel Nanninga van JA21 in het verkiezingsdebat van WNL op Zondag. "Zo'n demonstratie is recht in de val van Hamas trippelen dat daar een genocide zou zijn."

Precies een week geleden trok de betoging in Amsterdam volgens de organisatoren een kwart miljoen deelnemers. Het was de derde keer dat er werd gedemonstreerd voor een andere houding van het kabinet tegenover Israël om de oorlog in Gaza. Beide andere bijeenkomsten trokken ook steeds meer dan 100.000 mensen.

Nederland moet "natuurlijk niet" meehelpen aan de wederopbouw van Gaza, aldus Nanninga. Om iets te bereiken in het Midden-Oosten helpt volgens haar alleen de zakelijke aanpak van de Amerikaanse president Donald Trump en niet de "morele hooghartigheid" van Europa.

Het verkiezingsdebat bij WNL ging tussen de zes nummers twee van de partijen die bovenaan in de peilingen staan.