Eerste aanhouding in Amsterdam voor start anti-immigratieprotest

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 12:15
AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam is voor de start van een naar verwachting groot anti-immigratieprotest een eerste persoon aangehouden, ziet een ANP-verslaggever. Dat gebeurde op het Stationsplein bij Amsterdam Centraal, waar de politie de man wilde fouilleren. Toen hij wegrende, is hij achtervolgd door agenten, politiebusje en paarden.
ANP-verslaggevers zien dat de politie op verschillende plekken in Amsterdam aanwezig is voorafgaand aan het anti-immigratieprotest en zeker één aangekondigde tegendemonstratie. Bij Amsterdam Centraal zijn veel agenten met onder meer paarden, honden en een waterwerper. De eerste mensen worden gefouilleerd en hun tassen doorzocht. Op en rond het Museumplein staan politiebusjes en -paarden klaar.
De gemeente breidde zondagochtend het veiligheidsrisicogebied uit naar het hele centrum. Eerst gold die alleen op en rond het Museumplein, waar de demonstratie met podiumsprekers om 13.00 uur begint, gevolgd door een mars. Om 12.30 uur start de actie 'Laat je horen tegen extreem-rechts en fascistisch geweld!' bij de Stopera.
