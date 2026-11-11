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JA21 en BBB verbaasd en teleurgesteld over belastingdeal met PRO

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - JA21 en de BBB zijn verbaasd en teleurgesteld dat coalitiepartijen niet met hen, maar met andere fracties een deal hebben gesloten voor het belastingplan. Volgens partijleider Joost Eerdmans (JA21) is "de deur naar rechts nu dichtgegooid". Henk Vermeer van de BBB zei dat hij nog in onderhandeling was met het CDA en de VVD over zijn stikstofeisen. "Voor ons is dit ook een verrassing dat nu toch de afslag naar links genomen is."
Coalitiepartijen D66 en CDA zijn met PRO en Volt van de linkse oppositie tot een akkoord gekomen: de twee coalitiepartijen helpen een miljonairsbelasting aan steun, zodat de linkse oppositie het hele belastingplan kan steunen. Eerdmans kan zich niet voorstellen dat de VVD kan leven met deze deal.
Het rechtse verbond van JA21, BBB en SGP stelde flinke eisen aan het kabinet, ook op onderwerpen die niet met belastingen te maken hadden. Eerdmans weerspreekt dat de drie te hoog hebben ingezet. "Er waren zeker bewegingen, ook uit de coalitie."
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