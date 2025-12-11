ECONOMIE
JA21 oogst verbazing na opmerking 'emo-populisme' Groningen-debat

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 15:38
DEN HAAG (ANP) - JA21-Kamerlid Ranjith Clemminck kwam onder vuur te liggen in een debat over de aardbevingsproblematiek in Groningen. Het nieuwe Kamerlid zei dat "emo-populisme het debat gegijzeld houdt". Die woorden leidden tot verbazing en boosheid bij andere partijen.
Zoals bij Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): "Hoe kun je de Kamer verwijten dat we te veel opkomen voor de Groningers? Als er een pijnlijke conclusie is na de enquêtecommissie, is dat we juist te weinig oog voor hen hadden!" Ook Kamerleden van D66, ChristenUnie, BBB en Partij voor de Dieren vinden dat de JA21'er voorbijgaat aan de zorgen van Groningers. "Het gaat niet alleen om de zichtbare scheuren, maar ook wat het mentaal betekent", aldus Mirjam Bikker van ChristenUnie.
JA21 is een van de weinige partijen die pleit voor heropening van het Groningse gasveld. Clemminck vindt dat "de Kamer zich heeft vastgeklonken in z'n eigen gelijk", door te pleiten tegen gaswinning.
