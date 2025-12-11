Wielrenner Kooij gaat bij nieuwe ploeg voor groene trui in Tour

PARIJS (ANP) - Wielrenner Olav Kooij gaat bij zijn ploeg Decathlon CMA CGM rijden voor de groene trui tijdens de Tour de France. Dat meldt de Franse wielerformatie.

"We hebben met de komst van een geweldige sprinter als Olav Kooij een sterk en symbolisch doel: de groene trui winnen in de Tour de France", aldus ploegbaas Dominique Serieys in een persbericht.

Kooij reed in zijn carrière nog niet eerder mee voor een sprintklassement in een grote ronde. De 24-jarige Zuid-Hollander komt over van Visma - Lease a Bike, waarvoor hij sinds 2021 uitkwam. Nederlanders Cees Bol en Daan Hoole rijden ook voor Decathlon.