JA21 wil gaswinning in Groningen beperkt hervatten

DEN HAAG (ANP) - JA21 wil de gaswinning uit het Groningenveld "beperkt, maar zo spoedig mogelijk" hervatten. Dat voorstel deed Joost Eerdmans in een debat donderdag over Oekraïne. Volgens hem is dat nodig gezien de geopolitieke spanningen en de wens om minder gas te importeren uit Rusland.

Hij noemt hervatting van de gaswinning in de noordelijke provincie "cruciaal" om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Demissionair premier Dick Schoof ontraadt de motie "gezien alle beloftes die aan de Groningers zijn gedaan", zei hij. Eerder is al besloten het veld definitief te sluiten.

Groningers protesteerden jaren tegen de winning omdat die aardschokken veroorzaakt. Uit een parlementaire enquête bleek dat Groningers lang ondergeschikt waren gemaakt aan de gaswinning waar de Nederlandse economie en overheid flink van profiteerden.