Jaarwisseling onstuimig met kans op zware windstoten en regen

DEN HAAG (ANP) - De jaarwisseling wordt onstuimig qua weer, meldt Weeronline. Vanaf dinsdagavond neemt de wind toe tot vrij krachtig, aan zee zelfs stormachtig, met kans op zware windstoten. Daarnaast worden perioden met regen verwacht.

Oudjaarsdag verloopt bewolkt met motregen. De wind neemt verder toe, waardoor het tijdens oud en nieuw met temperaturen van 4 tot 9 graden kouder aanvoelt. Ook nieuwjaarsdag belooft onstuimig te worden, met stormkansen en zeer zware windstoten. Het blijft bewolkt met temperaturen van 5 tot 9 graden en een matige tot krachtige zuidwestenwind.

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag trekt een depressie met een krachtig windveld over het land, wat windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur kan veroorzaken.

Vanaf vrijdag wordt het weer licht wisselvallig met zon en soms een winterse bui. De temperatuur daalt doordat koude lucht vanuit het noorden het land binnendringt. Overdag wordt het gemiddeld 4 graden, terwijl het 's nachts kan vriezen.