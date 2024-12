Weinig spektakel verwacht op beurzen richting jaarwisseling

AMSTERDAM (ANP) - De financiële markten maken zich op voor de laatste beursdagen van 2024 en het begin van het nieuwe jaar. Tijdens de verkorte handelsweek wordt een rustige handel verwacht, aangezien veel bedrijven dicht zijn en veel beleggers vrij hebben. Toch staan er nog verschillende macro-economische cijfers in de agenda.

Dit jaar rest de Amsterdamse beurs nog een volle handelsdag op maandag en een halve op dinsdag. Op 31 december sluiten de Euronext-markten, waaronder die in Amsterdam, om 14.00 uur. Op nieuwjaarsdag is de beurs op het Damrak gesloten. Op donderdag 2 januari gaat de aandelenhandel weer van start. Beleggers kijken volgende maand vooral uit naar de inauguratie van Donald Trump, op 20 januari. Tijdens Trumps vorige ambtstermijn werden veel van zijn beleidsmaatregelen positief ontvangen door beleggers, zoals belastingverlagingen voor bedrijven en deregulering.

Beurshandelaren die komende week nog actief zijn, kunnen maandag uitkijken naar een aantal macro-economische cijfers. In de Verenigde Staten worden de woningverkopen van de afgelopen maand bekendgemaakt, evenals de gegevens over de industriële bedrijvigheid in de regio rond Chicago. In Spanje worden inflatiecijfers gepubliceerd, terwijl Japan cijfers over de bedrijvigheid in de industrie bekendmaakt. Op dinsdag, oudejaarsdag, blijven de beurzen in Japan en Duitsland gesloten, en de Britse beurs sluit eerder.

De AEX, de graadmeter van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, sloot de kerstweek op vrijdag af met een winst van 0,4 procent op 879,70 punten. Hoewel een eindejaarsrally dit jaar uitbleef, is de hoofdindex sinds het begin van het jaar ruim 12 procent gestegen. Daarmee presteerde de AEX aanzienlijk beter dan de MidKap, die 9,5 procent van zijn waarde verloor. De Amerikaanse beursgraadmeters bereikten dit jaar recordhoogtes, gesteund door de hoop op verdere renteverlagingen en de vooruitzichten dat door kunstmatige intelligentie de bedrijfswinsten stijgen.