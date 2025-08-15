Trump met groep ministers naar Alaska

WASHINGTON (ANP/RTR) - Voor zijn gesprek met de Russische president Poetin in de Amerikaanse staat Alaska laat de Amerikaanse president Trump zich onder anderen begeleiden door zijn buitenlandminister Rubio, handelsminister Lutnick en minister van Financiën Bessent.

Verder komt volgens CNN het hoofd van de inlichtingendienst CIA, Ratcliffe, mee. In de delegatie zit ook speciaal gezant Witkoff, die vorige week vooroverleg voerde met Poetin in Moskou over een einde aan de Russische oorlog tegen Oekraïne.

Het topoverleg in Alaska is de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee leiders sinds Poetin in februari 2022 Oekraïne binnenviel. Trump waarschuwde aan de vooravond van zijn reis naar Alaska dat er "een kans van 25 procent is dat deze ontmoeting geen succes zal zijn." Hij hoopt dat het gesprek de weg zal effenen voor toekomstige onderhandelingen met Poetin.