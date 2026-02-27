ECONOMIE
Japan houdt vast aan mannelijke troonopvolging

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 13:06
anp270226097 1
TOKYO (ANP) - De Japanse keizerstroon staat niet open voor vrouwen. Dat heeft premier Sanae Takaichi gezegd in het parlement. Ze verwees daarbij naar een oordeel van een expertpanel uit 2021 dat het "gepast" is de troonopvolging te beperken tot mannelijke nakomelingen.
In Japan mogen alleen mannen de troon bestijgen. Prinses Aiko wordt daarom overgeslagen in de troonopvolging. Zij is de dochter van keizer Naruhito en keizerin Masako. De jongere broer van Naruhito, kroonprins Akishino, staat eerste in de lijn van opvolging. Zijn zoon prins Hisahito staat tweede. Ook Hisahito's oudere zussen kunnen niet opvolgen.
Al decennialang wordt er in Japan gediscussieerd over de strikte regels voor troonopvolging. Peilingen laten zien dat de meeste Japanners openstaan voor een vrouwelijke keizer. Takaichi's conservatieve regeringspartij houdt echter vast aan troonopvolging via de mannelijke lijn.
Takaichi is de eerste vrouwelijke premier van Japan.
