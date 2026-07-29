Japan telt weer minder Japanners, recordaantal buitenlanders

TOKIO (ANP/AFP) - In Japan is het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Tegelijkertijd is het aantal buitenlandse inwoners naar een recordniveau gestegen, aldus het Japanse persbureau Kyodo. Japan heeft de op een na oudste bevolking ter wereld en worstelt al jaren met lage geboortecijfers.

Kyodo meldt op basis van nieuwe data dat Japan op 1 januari ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners telde, een daling van zo'n 917.000 personen. Het gaat volgens het persbureau om de grootste afname sinds 1968. Dergelijke cijfers worden sinds dat jaar bijgehouden.

Het aantal buitenlandse inwoners is in hetzelfde jaar met 354.000 toegenomen naar ruim 4 miljoen, een recordaantal. Japan verzamelt deze gegevens sinds 2013. Het Oost-Aziatische land kampt met tekorten op de arbeidsmarkt en opent zijn deuren steeds meer voor personeel uit het buitenland.

Gezinnen uitbreiden

De totale bevolking van Japan stond aan het begin van dit jaar op 123,7 miljoen. Dat komt neer op een daling van 563.000 vergeleken met een jaar eerder.

De Japanse regering probeert al jaren de trend te keren door koppels ervan te overtuigen hun gezinnen uit te breiden. Zo zijn er maatregelen ingevoerd om het hebben van kinderen aantrekkelijker te maken. Voorbeelden daarvan zijn het verhogen van de kinderbijslag en het verlengen van ouderschapsverlof.

Het gemiddelde aantal kinderen dat een Japanse vrouw in haar leven krijgt, daalt al tien jaar op rij. Een Japanse vrouw krijgt momenteel gemiddeld maar 1,14 kinderen, een nieuw dieptepunt voor het land. Vorig jaar werden er maar 670.000 baby's geboren, het laagste aantal sinds de registraties in 1899 begonnen.