Toeschouwersrecord Wimbledon ondanks overlap met WK voetbal

LONDEN (ANP/RTR) - Wimbledon heeft dit jaar een recordaantal bezoekers getrokken ondanks de overlap met het WK voetbal. Organisator The All England ⁠Club meldt dat 550.151 toeschouwers het grandslamtoernooi bezochten, iets meer dan in 2025.

De organisatie noemt als redenen voor het record de eerste regenloze editie sinds 2019 en de onverwachte opmars van de Britse tennisser Arthur Fery, die met een wildcard tot in de halve finales wist te komen.

Ook de kijkcijfers waren hoog. ESPN sprak van de een na best bekeken Wimbledon ooit. De social-mediakanalen noteerden een toename van 11 procent over alle platforms.