Japan terughoudend over 'NAVO-norm' voor andere bondgenoten VS

TOKIO (ANP/RTR) - De Japanse premier Shigeru Ishiba heeft terughoudend gereageerd na berichten dat de VS ook hun Aziatische bondgenoten oproepen om 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie te besteden. "We moeten ons niet blindstaren op een numeriek doel voor het defensiebudget, zoals de omvang in verhouding tot het bbp", zei de premier op een persconferentie.

Binnen de NAVO worden afspraken gemaakt over het verhogen van de defensie-uitgaven naar 5 procent. Japan behoort niet tot het bondgenootschap, maar wordt wel gezien als belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten. De Japanse omroep NHK berichtte zondag dat de VS er ook bij hun Aziatische partners op aandringen het voorbeeld te volgen van Europese NAVO-lidstaten.

Het verhogen van de defensie-uitgaven door bondgenoten in Azië zou een logische stap zijn door "de enorme militaire opbouw van China" en het nucleaire en raketprogramma van Noord-Korea, zei een woordvoerder van het Pentagon tegen NHK.