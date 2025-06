Conflict in Midden-Oosten heeft geen invloed op vakantievraag

DEN HAAG (ANP) - Reisorganisaties zien niet dat de oorlog tussen Israël en Iran invloed heeft op de vraag van vakantiegangers naar andere bestemmingen in het Midden-Oosten. Volgens reisbrancheorganisatie ANVR is er vooralsnog geen impact op de boekingen en de vraag naar bestemmingen als Egypte, Jordanië of Dubai.

Een woordvoerster benadrukt dat de meeste zomervakanties al maanden geleden zijn geboekt. Reisbureaus zien volgens de ANVR ook geen annuleringen voor deze bestemmingen na de recente ontwikkelingen elders in de regio.

Israël is ruim een week geleden begonnen met aanvallen op Iran. Sinds dit weekend zijn ook de Amerikanen betrokken, door bombardementen op nucleaire installaties. Verschillende luchtvaartmaatschappijen schrapten daarop vluchten naar bestemmingen in het Midden-Oosten. Zo vliegt KLM momenteel niet naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten en Riyad in Saudi-Arabië. Vluchten naar Tel Aviv had de luchtvaartmaatschappij al opgeschort.