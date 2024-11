Japan vreest impact inzet Noord-Koreaanse militairen door Rusland

TOKIO (ANP/AFP) - De inzet van Noord-Koreaanse militairen in het conflict in Oekraïne kan een "zeer significante" invloed hebben op de veiligheid in Oost-Azië. Daar waarschuwde de Japanse minister van Buitenlandse Zaken zaterdag voor. Volgens onder meer de Verenigde Staten en Zuid-Korea heeft Pyongyang duizenden militairen naar Rusland gestuurd om deel te nemen aan de gevechten met Oekraïne.

Het is voor het eerst dat Noord-Korea militairen in het buitenland laat vechten. De Japanse minister Takeshi Iwaya zei zaterdag tijdens zijn bezoek aan Oekraïne dat Japan "ernstig bezorgd" is over de militaire hulp en deze "sterk veroordeelt". Volgens Iwaya toont de inzet van Noord-Koreaanse troepen aan dat "de toekomst van zowel de Europese als de wereldwijde veiligheidsarchitectuur in Oekraïne wordt beslist".

De minister herhaalde dat Japan "zij aan zij zal staan met Oekraïne". Iwaya vertelde ook dat hij en zijn Oekraïense ambtgenoot Andri Sybiha hebben ingestemd met dialoog op hoog niveau over veiligheid. De Oekraïense minister noemde het Japanse bezoek "een belangrijk teken van solidariteit" en prees de banden met het Aziatische land. "Hoewel er 8000 kilometer tussen ons ligt, liggen onze landen in waarden heel dicht bij elkaar", zei Sybiha.

Rusland probeert Oekraïense militairen uit de Russische grensregio Koersk te verdrijven sinds die het gebied in augustus binnenvielen. Noord-Koreaanse troepen zouden daarbij helpen. Rusland en Noord-Korea hebben de inzet van Noord-Koreanen in Rusland niet bevestigd.