25.000 mensen bij sinterklaasintocht Vianen, gemeente tevreden

VIANEN (ANP) - Zo'n 25.000 mensen hebben zaterdag de landelijke intocht van Sinterklaas in Vianen bezocht, laat een woordvoerster van de overkoepelende gemeente Vijfheerenlanden weten. Dat zijn er meer dan de 20.000 die de gemeente van tevoren had verwacht. "We kijken terug op een fantastische intocht, het is allemaal heel goed verlopen", aldus de woordvoerster.

Sinterklaas kwam iets na het middaguur aan in de Utrechtse historische vestingstad, waar hij werd ontvangen door burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden. Daarna volgde een wandeltocht door de binnenstad van Vianen.

"We zijn heel blij dat de sint ondanks alle tegenslag toch is gekomen", laat de woordvoerster van de gemeente weten, verwijzend naar de korte omweg die de stoomboot daarvoor moest maken. Zo stond de pakjesboot kort voor aankomst vast voor een brug en voer het vaartuig van de sint daarna eerst naar Ameide in plaats van Vianen. Ameide ligt ook in de gemeente Vijfheerenlanden.

Volgens de woordvoerster van die gemeente was de sfeer tijdens de landelijke intocht heel goed en waren er geen demonstraties. Rondom de plek waar de stoomboot van Sinterklaas aanmeerde, was het op een gegeven moment wel "echt vol", maar voor zover zij weet hoefden er geen vakken of delen van de route te worden afgesloten.