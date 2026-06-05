Japan wil verouderde kernreactoren vervangen

TOKIO (ANP/AFP/RTR) - Japan wil in de komende decennia tot veertien verouderde kernreactoren vervangen. Het ministerie van Economie, Handel en Industrie deed vrijdag een voorstel daartoe, om zo aan de stijgende vraag naar elektriciteit te kunnen blijven voldoen.

Japan sloot zijn 54 kernreactoren nadat een aardbeving en tsunami in 2011 drie reactoren van de kerncentrale in Fukushima tot smelten hadden gebracht. Daarbij kwam veel radioactief materiaal vrij. In de jaren daarna zijn vijftien reactoren weer opgestart. Veel reactoren naderen echter het einde van hun levensduur van zestig jaar.

In het voorstel worden tussen de twee en vijf reactoren voor de jaren 40 van deze eeuw vervangen. In het decennium daarna moet het totaal aantal van elf tot veertien bereikt worden. In de plannen is rekening gehouden met een sterk verhoogde vraag naar elektriciteit vanwege kunstmatige intelligentie.