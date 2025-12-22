Japans regioparlement akkoord met herstart grootste kerncentrale

NIIGATA (ANP/AFP) - Een Japans regionaal parlement heeft ingestemd met de herstart van de kerncentrale Kashiwazaki-Kariwa, de grootste nucleaire energiecentrale ter wereld. Die werd uit voorzorg gesloten na de kernramp in Fukushima in 2011, maar nu wil Japan juist weer meer gebruik gaan maken van nucleaire energie.

Vorige maand gaf de gouverneur van de regio Niigata al toestemming voor de herstart van Kashiwazaki-Kariwa, dat ligt aan de westkust van Japans grootste eiland Honshu. Nu ook het regioparlement akkoord is, hoeft alleen de nationale kernwaakhond nog zijn goedkeuring te verlenen. Volgens Japanse media hoopt het elektriciteitsbedrijf dat de kerncentrale beheert, rond 20 januari de reactoren weer op te starten.

Japan stopte veertien jaar geleden met kernenergie, nadat een zware aardbeving en tsunami ervoor hadden gezorgd dat de reactoren van Fukushima stil kwamen te staan. Er kwam radioactief materiaal vrij en tienduizenden mensen moesten worden geëvacueerd.