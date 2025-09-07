ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Japanse media: premier Ishiba stapt op

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 9:07
anp070925039 1
TOKIO (ANP/RTR) - De Japanse premier Shigeru Ishiba heeft besloten op te stappen, aldus Japanse media. Zijn positie ligt onder vuur sinds de regeringscoalitie deze zomer opnieuw te maken kreeg met tegenvallende verkiezingsresultaten.
Omroep NHK bericht dat Ishiba zijn functie neerlegt om verdeeldheid binnen zijn partij te voorkomen, terwijl de krant Asahi Shimbun schrijft dat de politicus zich niet langer kon verzetten tegen het groeiende aantal oproepen tot zijn aftreden.
De regering verloor in oktober de meerderheid in het Lagerhuis en afgelopen juli raakte zij ook de meerderheid in het Hogerhuis kwijt. Partijgenoten riepen Ishiba eerder al op af te treden. Leden van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) van Ishiba stemmen maandag over het wel of niet houden van een nieuwe leiderschapsverkiezing.
De LDP regeert vrijwel onafgebroken sinds de oprichting van de partij in 1955. Het is voor het eerst dat de centrumrechtse partij geen meerderheid heeft in beide kamers van het parlement.
Vorig artikel

Premier Oekraïne: regeringsgebouw voor het eerst getroffen

Volgend artikel

Politie onderzoekt sterfgeval in hotel Eindhoven

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

222603184_m

Dit type vetweefsel versnelt de veroudering van je hart (ook als je denkt dat je fit bent)

shutterstock_333005096

12 signalen dat je extreem slim bent

ANP-529474028 (3)

AI-slop: hoe een grote berg troep het internet overspoelt

129675674 l

Wat is gezonder een hard- of een zachtgekookt ei?

anp060925091 1

Geheimzinnige sociale mediabeweging wil Frankrijk blokkeren