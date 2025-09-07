Japanse media: premier Ishiba stapt op

TOKIO (ANP/RTR) - De Japanse premier Shigeru Ishiba heeft besloten op te stappen, aldus Japanse media. Zijn positie ligt onder vuur sinds de regeringscoalitie deze zomer opnieuw te maken kreeg met tegenvallende verkiezingsresultaten.

Omroep NHK bericht dat Ishiba zijn functie neerlegt om verdeeldheid binnen zijn partij te voorkomen, terwijl de krant Asahi Shimbun schrijft dat de politicus zich niet langer kon verzetten tegen het groeiende aantal oproepen tot zijn aftreden.

De regering verloor in oktober de meerderheid in het Lagerhuis en afgelopen juli raakte zij ook de meerderheid in het Hogerhuis kwijt. Partijgenoten riepen Ishiba eerder al op af te treden. Leden van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) van Ishiba stemmen maandag over het wel of niet houden van een nieuwe leiderschapsverkiezing.

De LDP regeert vrijwel onafgebroken sinds de oprichting van de partij in 1955. Het is voor het eerst dat de centrumrechtse partij geen meerderheid heeft in beide kamers van het parlement.