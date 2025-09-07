ECONOMIE
Paus verklaart Italiaanse tiener Carlo Acutis officieel heilig

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 10:55
bijgewerkt om zondag, 07 september 2025 om 11:36
Paus Leo heeft de Italiaanse tiener Carlo Acutis officieel heilig verklaard. De jongen, die in 2006 op 15-jarige leeftijd overleed aan leukemie, wordt ook wel "God's influencer" en "cyberapostel" genoemd omdat hij het katholieke geloof online verspreidde.
Na zijn dood zijn twee wonderen aan hem toegeschreven. Acutis is de eerste millennial die heilig is verklaard. Dat gebeurde tijdens een ceremonie op het Sint-Pietersplein, waar duizenden gelovigen voor de gelegenheid waren samengekomen. De heiligverklaring zou eigenlijk eind april plaatsvinden, maar werd uitgesteld wegens het overlijden van paus Franciscus.
Acutis werd geboren in Londen, maar groeide op in Milaan. Hij leerde zichzelf programmeren en gebruikte zijn kennis om wonderen en andere aspecten van het katholieke geloof online vast te leggen. Zijn lichaam ligt in een glazen tombe in Assisi, een stad in de Italiaanse regio Umbrië, en trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers.
