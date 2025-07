Japanse premier krijgt tientallen zakken radioactieve grond

TOKYO (ANP/AFP) - De Japanse premier Shigeru Ishiba heeft tientallen zakken licht radioactieve aarde ontvangen voor een bloementuin. De aarde komt uit het gebied rond de kerncentrale van Fukushima, de plek van de kernramp door een aardbeving en tsunami in 2011. De Japanse autoriteiten willen laten zien dat de grond veilig is.

Na de ramp werd 14 miljoen kuub aarde weggegraven rond de beschadigde kerncentrale. Die grond wordt opgeslagen, maar moet binnen twintig jaar overgebracht worden naar andere delen van het land.

Volgens het ministerie van Milieu komt er meestal weinig straling vanaf. Het zou voor mensen die direct op de grond staan of ermee werken vergelijkbaar zijn met één röntgenfoto van de borst per jaar.

Het lukt de Japanse overheid vooralsnog niet om mensen ervan te overtuigen dat de grond veilig is. Daarom werden de zakken uitgeladen in de voortuin van de premier. Volgens eerdere berichten wordt de grond gebruikt in een bloementuin, onder twintig centimeter schone grond.