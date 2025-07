Totale marktwaarde cryptomunten voor het eerst boven 4 biljoen

De totale waarde van de markt voor cryptomunten is voor het eerst gestegen tot meer dan 4 biljoen dollar. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van gegevens van crypto-informatieleverancier CoinGecko. In de Verenigde Staten is federale wetgeving goedgekeurd voor breder gebruik van digitale munten in de financiële wereld en er wordt verwacht dat daardoor nog meer geld van grote investeerders naar de cryptosector zal stromen.

De bitcoin steeg deze week naar een recordniveau van meer dan 123.000 dollar, hoewel de koers later weer wat inzakte. De meest bekende cryptomunt is goed voor ongeveer 60 procent van de waarde van de gehele sector. De bitcoin is dit jaar hard gestegen door het cryptovriendelijke beleid van president Donald Trump. Andere cryptomunten zoals ether en solana toonden deze week ook flinke prijsstijgingen.

Trump ondertekende vrijdag een wet die zogenoemde stablecoins, oftewel digitale munten die zijn gekoppeld aan een vaste waarde, reguleert. Volgens kenners is dat een soort politieke volwassenwording voor de cryptosector.