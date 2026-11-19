SHENZHEN (ANP/AFP) - De Japanse premier Sanae Takaichi heeft op de APEC-top in Shenzhen beklemtoond dat ze "een constructieve en stabiele relatie" met China wenst.

Volgens Takaichi moeten de twee economische wereldmachten "hun strategische en wederzijds profijtelijke relatie verbeteren en een dialoog nastreven die de nationale belangen van beide landen veiligstelt". Het is Takaichi's eerste bezoek als premier aan China.

Takaichi werd op het vliegveld koel ontvangen door een gepensioneerde Chinese diplomaat. De betrekkingen tussen China en Japan zijn verzuurd, vooral door een eerdere uitspraak van Takaichi. Ze werd in oktober vorig jaar premier en suggereerde de volgende maand dat een noodsituatie rond Taiwan voor Japan een "overlevingsbedreigende situatie" zou kunnen zijn die tot zelfverdediging zou dwingen. Beijing zag dit als een dreigement en sloeg op tilt. De Volksrepubliek beschouwt Taiwan als een onderdeel van de natie en duldt geen inmenging van andere staten.