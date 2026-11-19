Heb je op zolder nog een koperen ketel van je grootouders staan, die al jarenlang stof aan het vangen is? Misschien ligt er in de schuur nog een bos oude waterleidingen van de vorige verbouwing. Het loont om dat naar de schroothandel te brengen, want koper is nu meer waard dan ooit. Metalimex in Rotterdam betaalde op 2 november €10,35 per kilo koper, gepeld koperdraad doet €11,35.

Dat komt door de wereldmarkt. Op de London Metal Exchange (LME), de beurs waar de koperprijs wordt bepaald, tikte koper half september een record aan van 14.875 dollar per ton, meldde Business Recorder op 18 oktober. Een maand later zat de prijs daar nog maar 2,7 procent onder.

Dit betalen schroothandels nu per kilo

De prijzen van twee Rotterdamse handelaren op 2 november 2026, per kilo en contant of per bank betaald:

Soort Metalimex KH Metals Koper, gemengd €10,35 €10,20 Schone koperen leiding €10,50 niet vermeld Koperdraad, met de hand gepeld €11,35 €11,25 Brons €8,30 niet vermeld Messing (geel koper) €6,70 niet vermeld Kabel met pvc, zonder stekkers €3,80 niet vermeld

Een koperen ketel van 2 kilo levert dus ongeveer €20 op. Bestaat diezelfde ketel uit messing, dan krijg je €13,40.

De bedragen kunnen volgens Metalimex van uur tot uur veranderen. Beide handelaren volgen de LME.

Is je ketel koper of messing?

Veel ‘koperen’ ketels, kandelaars en vijzels zijn van messing, een mengsel van koper en zink. Dat scheelt ruim een derde van de opbrengst.

Kleur: koper is roodbruin, messing geel als goud.

koper is roodbruin, messing geel als goud. Kras: maak een klein krasje aan de onderkant. Koper wordt daar zalmroze, messing blijft geel.

maak een klein krasje aan de onderkant. Koper wordt daar zalmroze, messing blijft geel. Magneet: koper en messing zijn allebei niet magnetisch. Blijft een magneet plakken, dan zit er ijzer in of onder en daalt de prijs.

Haal handvatten van hout of ijzer en deksels van ander metaal er los af. De handelaar weegt de hele partij anders als het goedkoopste metaal.

Waarom koper zo duur is

De vraag stijgt door datacenters voor AI en elektrische auto’s, terwijl grote mijnen in Indonesië en Panama minder of niets leveren, schrijft KH Metals . Daar komt een Amerikaanse importheffing bij: handelaren verscheepten veel koper naar de VS voordat die inging.

Ian Roper, metaalonderzoeker bij handelshuis Marex, verwacht dat de prijs onder druk komt richting het eind van het jaar. Dan sluit de periode waarin koper nog zonder heffing de VS in kan. Wie wil verkopen, doet dat dus liever nu dan in januari.

Eerst checken: is het meer waard dan het metaal?

Een antieke ketel met stempel of mooi hamerwerk kan meer opbrengen dan de kiloprijs. KH Metals betaalt voor antiek koper al €11,25 per kilo, maar een verzamelaar kan meer bieden. Kijk daarom eerst bij verkochte stukken op Catawiki of Marktplaats. Net als bij oude videobanden die tienduizenden euro’s opbrengen telt wat er echt betaald is, niet wat iemand vraagt.

Zo krijg je het meeste voor je koper

Neem je identiteitsbewijs mee. Metalimex noemt een legitimatieplicht en noteert naam en adres.

Sorteer thuis: los koper, messing en kabel apart. Een gemengde bak wordt tegen de laagste prijs gewogen.

Strip kabel als dat kan. Kabel met pvc levert €3,80 per kilo op, gepeld koperdraad €11,35.

Bel of app vooraf voor de dagprijs en vergelijk twee handelaren.

Laat het wegen gebeuren terwijl je erbij staat. Bij KH Metals is dat de vaste werkwijze.

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