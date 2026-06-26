Jarenlange celstraf voor voormalige first lady van Zuid-Korea

SEOUL (ANP/RTR/AFP) - De voormalige Zuid-Koreaanse first lady Kim Keon-hee is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf. Ze zou gunsten hebben verleend in ruil voor dure cadeaus en kreeg daar zeven jaar cel voor.

Kim (53) is de echtgenote van oud-president Yoon Suk-yeol, die eerder levenslang kreeg voor het leiden van een opstand. Hij had eind 2024 de militaire noodtoestand uitgeroepen. Daarop greep het parlement in en Yoon werd afgezet en opgepakt.

Ook zijn echtgenote kreeg te maken met strafvervolging. De rechtbank stelde dat Kim, die eerder al vier jaar cel kreeg in een andere corruptiezaak, "zonder aarzelen waardevolle zaken had aangenomen die de gemiddelde burger zelfs maar één keer in het leven nauwelijks zou kunnen verwerven".

Cadeaus

Zo had Kim volgens de autoriteiten voor 103 miljoen won (ruim 58.000 euro) aan juwelen geaccepteerd. Een zakenman die haar een ketting van Van Cleef & Arpels en Graff-oorbellen had gegeven, zou ze hebben toegezegd een baan voor zijn schoonzoon te regelen.

Van een politicus zou ze een gouden beeldje van een schildpad van bijna 3 miljoen won hebben gekregen. Een ondernemer die zich bezighield met robothonden gaf haar een Vacheron Constantin-horloge van 39 miljoen won.

Aanklagers verweten de voormalige presidentsvrouw "te handelen in banen en gunsten". Kim ontkende niet dat ze cadeaus kreeg, maar sprak wel tegen dat ze iets zou hebben misdaan. Er waren volgens haar geen voorwaarden verbonden aan de giften.