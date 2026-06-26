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Ecuador houdt nationale feestdag na bereiken volgende ronde op WK

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 10:24
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QUITO (ANP/RTR) - ‌De Ecuadoraanse president Daniel Noboa heeft een nationale feestdag aangekondigd nadat het voetbalelftal de volgende ronde heeft bereikt op het WK. Hij bedankte de spelers op X, na hun overwinning op Duitsland.
"Bedankt aan de spelers en de trainer die, ondanks de kritiek, de beledigingen en de slechte momenten die ze doormaakten, erin slaagden om zich te herpakken en deze immense vreugde te schenken aan het hele land", aldus Noboa.
Het is de tweede keer dat Ecuador de knock-outfase van een WK voetbal bereikt. Ecuador werd derde in de poule met Duitsland, Ivoorkust en Curaçao, maar is door het behaalde aantal punten al wel zeker van een plek bij de laatste 32. Het is nog niet bekend wie daarin de tegenstander zal zijn.
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