Twee atomen maken het verschil tussen LSD en dit belangrijke medicijn

Twee atomen van plaats verwisselen in een LSD-molecuul: meer is er niet nodig om het effect radicaal te veranderen. Dat ontdekten wetenschappers aan de Universiteit van Californië Davis tijdens hun zoektocht naar nieuwe behandelingen voor schizofrenie.



De onderzoekers zijn erin geslaagd om het bekende psychedelische middel LSD zo aan te passen dat het zijn therapeutische werking behoudt, maar zonder de kenmerkende hallucinaties te veroorzaken. Het nieuwe middel, dat ze JRT hebben genoemd, zou een belangrijke doorbraak kunnen betekenen voor mensen met schizofrenie.

Het nieuwe medicijn stimuleert de groei en het herstel van zenuwcellen in de hersenen, net als het originele LSD. Maar waar LSD ook hallucinaties veroorzaakt, iets wat je natuurlijk niet wilt bij mensen met schizofrenie, doet JRT dat helemaal niet.

Honderd keer krachtiger dan ketamine

Het ontwikkelen van JRT was bepaald geen klein klusje. Het onderzoeksteam heeft er vijf jaar over gedaan om de juiste productiemethode te vinden. Maar het resultaat mag er zijn: in laboratoriumtests bleek JRT maar liefst honderd keer krachtiger dan ketamine, een pijnstiller die bekendstaat om zijn snelle werking als antidepressivum en die vaak ook als partydrug wordt gebruikt.

De eerste tests met muizen zijn veelbelovend. Het middel helpt bij het vormen van nieuwe verbindingen tussen hersencellen en verbetert het leervermogen. De onderzoekers zien ook geen tekenen van psychotische effecten, wat bij de behandeling van schizofrenie natuurlijk cruciaal is.

Ook voor andere aandoeningen?

Huidige medicijnen voor schizofrenie zijn vooral gericht op het onderdrukken van psychoses, maar hebben weinig effect op andere symptomen zoals het onvermogen om plezier te ervaren of problemen met het denkvermogen. JRT zou daar, indien bevestigd wordt dat het middel even goed werkt bij mensen, verandering in kunnen brengen. Het team onderzoekt of JRT ook kan helpen bij andere hersenaandoeningen.