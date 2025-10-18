ECONOMIE
JD Vance naar Israël om te spreken over vervolg vredesplan

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 12:55
JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance en speciaal gezant Steve Witkoff zijn maandag in Israël om daar het begin van de tweede fase van het twintigpuntenplan voor Gaza te bespreken. Dat melden Israëlische media.
Die fase zou bestaan uit een permanent staakt-het-vuren, de volledige ontwapening van Hamas en het voorbereiden van een volledige terugtrekking van Israël uit Gaza.
De eerste fase van het Amerikaanse vredesplan ving aan op 10 oktober, waarna Israël en Hamas onder meer gijzelaars en gevangenen uitruilden en Israël zich terugtrok in Gaza tot een vooraf afgesproken "gele lijn". Woensdag arriveerden bovendien circa tweehonderd Amerikaanse militairen in Israël om toe te zien op het bestand. De taskforce die moet toezien op het staakt-het-vuren zal bestaan uit onder meer manschappen uit Egypte, Qatar, Turkije en vermoedelijk ook de Verenigde Arabische Emiraten.
