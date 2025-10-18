ECONOMIE
NK veldrijden in 2028 in Emmen

Sport
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 12:53
EMMEN (ANP) - Emmen is in 2028 gastheer van het Nederlands kampioenschap veldrijden. Dat hebben de organisatoren, wielerbond KNWU en de gemeente vlak voor de start van de vierde etappe van de Tour of Holland in Emmen zaterdag bekendgemaakt.
De organisatie van het NK is in handen van Jansen Event-Sportmanagement in samenwerking met Wielersportvereniging Emmen.
"Het Nederlands Kampioenschap Veldrijden in Emmen is dat jaar veel meer dan alleen de strijd om de rood-wit-blauwe truien", zegt directeur-bestuurder Maurice Leeser van de KNWU. "In dit bijzondere jaar, waarin de KNWU haar 100-jarig jubileum viert, markeert deze eerste nationale titelstrijd van 2028 de aftrap van het Dutch Cycling Festival."
Het NK veldrijden was afgelopen jaar in Oisterwijk en vindt komend jaar plaats in Huijbergen.
