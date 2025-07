Je hoeft niet zomaar akkoord te gaan met je huurverhoging, zegt de rechter

De huisbazen voelen zich gesteund door het demissionaire kabinet in hun macht huren in de vrije sector fors te verhogen. Maar de rechter denkt daar genuanceerder over.

Uit recente rechtspraak blijkt dat huurders in de vrije sector niet automatisch akkoord hoeven te gaan met forse huurverhogingen bovenop de inflatie. De kantonrechter vindt opslagen van 4% of 5% bovenop de inflatie oneerlijk en in strijd met Europese consumentenbescherming. Zelfs als zo’n opslag in je huurcontract staat, kun je daar bezwaar tegen maken bij de rechter. De Hoge Raad gaf eerder aan dat een huuropslag tot 3% nog kan, maar alles daarboven moet stevig onderbouwd zijn door de verhuurder en is vaak niet toegestaan.

De rechter vindt het vooral problematisch als er geen goede onderbouwing is waarom er méér opslag nodig is—en verhuurders komen daar vaak niet uit. Huurders hebben dus een sterke positie, zeker als ze in de afgelopen jaren te maken kregen met dergelijke verhogingen. Ook kunnen er claims ontstaan voor te veel betaalde huren in het verleden.

Bron: FD

Belangrijk om te weten: de uitspraak geldt alleen voor vrije sector huurwoningen en voor opslagpercentages bóven de inflatie. Daarnaast zijn inmiddels landelijke grenzen gesteld aan huurverhogingen; de jaarlijkse verhoging wordt meestal begrensd op de laagste van de inflatie of cao-loonontwikkeling, plus maximaal 1%.