Twee politieagenten in been gestoken bij fouilleren Rotterdammer

ROTTERDAM (ANP) - In Rotterdam zijn maandagochtend vroeg twee agenten in hun been gestoken toen ze een man fouilleerden die "verdacht gedrag vertoonde". De man, een 24-jarige Rotterdammer, is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De agenten, hondengeleiders, zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 04.30 uur op de Rochussenstraat, in de wijk Delfshaven. Toen de agenten de verdachte wilden controleren en fouilleren, pakte hij een mes uit zijn broekband en stak de hondengeleiders in hun been.