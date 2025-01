Waarom ook jouw huis niet origineel is ingericht: 'Je inrichting vertegenwoordigt een bepaalde klasse'

Een boekenkast vol literatuur, een tuin vol tuinkabouters, moderne kunst aan de muur of juist een reusachtige foto van het gezin, hoe je je huis inricht zegt niet alleen iets over wat je mooi vindt, maar ook over de groep waar je bij wilt horen.

Eigenlijk willen we met onze huisinrichting bijzonder zijn, laten zien wie we zijn. Maar dat doen we liefst wel binnen de normen, die gelden in onze groep vrienden of familie. Echt origineel zijn we dus nooit, tenminste de meesten niet (en nu denk jij vermoedelijk, dat je wel écht bij de groep originele mensen hoort).

Stijl en klasse

Cultureel antropoloog Irene Stengs van het Meertens Instituut legt het in Quest als volgt uit: "Met de inrichting van het huis vertegenwoordigen mensen een bepaalde smaak en een bepaalde klasse." Het bordje met de letters Home op de vensterbank, dat kunstwerkje uit een ver land, je zet het niet zomaar neer.

Geen toeval"Het is geen toeval dat er vaak heel veel overeenkomsten zijn in smaak en stijl. Als je onderdeel bent van een groep, dan wordt dat gewoon. Dat wordt je stijl." Maar zie je die stijl te veel dan wil je juist weer wat anders. "Als bepaalde mensen een woning inrichten in een Louis XIV-stijl, met van die meubels met pootjes, gaan anderen zich daartegen afzetten", zegt Stengs.

Dichtslibben

Met andere woorden: "Je laat met je inrichting zien tot welke groep je behoort. En van welke groep je je onderscheidt." Dat doe je door je huis vol te zetten met spullen. "In zijn algemeenheid houden mensen van spulletjes. Het dichtslibben van huizen zie je op allerlei niveaus. Maar met wat voor spullen, dat verschilt."

