Schoonmakers die twee tot zes jaar in dienst zijn en ziek worden, krijgen voortaan 90 procent van hun loon doorbetaald in plaats van 100. Op het loonstrookje kan dat neerkomen op tot €300 bruto per maand minder. Die verlaging zit in de nieuwe cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland per 1 september ondertekenden, zonder instemming van FNV.

Waarom de schoonmakers staakten

Ruim 80 procent van de FNV-leden die over het onderhandelingsresultaat stemden, wees het akkoord af. Vorige week legden schoonmakers tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en hogescholen, meldde TPO. In ziekenhuizen werd niet gestaakt.

FNV noemt de verlaging een 'inkomensstraf' bij ziekte. Na afloop van de vijf stakingsdagen liet de vakbond weten nieuwe acties niet uit te sluiten, schreven we gisteren . Schoonmakend Nederland laat weten niet van plan te zijn terug te komen op de cao.

Oud versus nieuw

In de oude cao gold een staffel op basis van dienstjaren. Wie korter dan zes maanden in dienst was, kreeg 70 procent van het dagloon bij ziekte. Na zes maanden werd dat 90 procent, na twee jaar 100 procent.

De nieuwe cao werkt anders. Werknemers die korter dan twee jaar in dienst zijn, krijgen 85 procent doorbetaald. Tussen twee en zes jaar is het 90 procent. Pas wie langer dan zes jaar in dienst is, krijgt bij ziekte weer 100 procent.

Wie net begint, gaat er dus op vooruit. Wie al een paar jaar meedraait, levert in.

De rekensom

Per 1 januari 2027 bedraagt het startuurloon in loongroep 1 €16 per uur, volgens Schoonmakend Nederland. Bij een 36-urige werkweek komt dat neer op circa €2.500 bruto per maand. Tien procent daarvan is €250. Wie na een paar dienstjaren in een hogere trede of loongroep zit, verliest meer: het verschil kan dan oplopen richting €300 per maand.

Tlaytmass Achkri, al twintig jaar schoonmaker op Schiphol, weet uit eigen ervaring wat ziekte betekent. Na een bedrijfsongeval waarbij ze haar enkel brak en een pees scheurde, was zij langdurig ziek. Ze vertelde bij een eerdere actie waarom de achterban zich verzet:

15 procent van je loon missen als je ziek wordt, is echt teveel. Dat is ongeveer 350 euro. Dat is echt heel erg veel nu alles zo duur is. De huur is hoog en eten is duur. Dat geld zou ik gewoon niet kunnen missen. - Tlaytmass Achkri, schoonmaker op Schiphol, via FNV

Niet alleen de schoonmakers

Wat in de schoonmaak al realiteit is, kan straks in meer sectoren gebeuren. De Rapportage cao-afspraken 2026 laat zien dat bijna 4,5 miljoen werknemers onder een cao vallen die meer dan 170 procent loondoorbetaling over twee ziektejaren biedt. In de horeca bedraagt de aanvulling 95 procent in het eerste ziektejaar en 75 procent in het tweede. In de bouw geldt voor zo'n 40 procent van de werknemers minimaal 170 procent. In de zorg vallen bijna alle werknemers onder een vergelijkbare bovenwettelijke aanvulling.

Minister Aartsen verkent in zijn Kamerbrief de mogelijkheid om die bovenwettelijke cao-aanvullingen wettelijk te beperken. Wat dat concreet kost per salarisniveau , berekenden we eerder. De schoonmakers laten nu zien dat die verlaging geen theorie meer is: hun cao is getekend.

Wat nu?

De nieuwe cao loopt tot 30 juni 2028 en geldt voor ruim 120.000 werknemers. Of het ministerie van Sociale Zaken de cao zonder FNV algemeen verbindend verklaart, is nog niet besloten. Zolang dat niet gebeurt, geldt de cao alleen voor werkgevers die lid zijn van Schoonmakend Nederland en voor CNV-leden.

De schoonmakers zijn de eerste beroepsgroep waar de bovenwettelijke aanvulling op het ziektegeld in de cao daadwerkelijk omlaag gaat. Miljoenen werknemers in de zorg, bouw en horeca hebben vergelijkbare aanvullingen. Of zij de volgende zijn, hangt af van één vraag die Den Haag nog niet heeft beantwoord: mag een cao straks nog méér bieden dan de wet?