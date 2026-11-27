De belastingaangifte moet de deur uit en je moeder vraagt of jij haar wilt helpen. Ze weet haar wachtwoord nog wel. Toch heb je dat niet nodig. Met DigiD Machtigen log jij in met je eigen DigiD, terwijl zij bepaalt wat je voor haar mag doen en hoelang.

Het verschil zit in wat ze aan je doorgeeft. Haar wachtwoord en de pincode van haar DigiD-app blijven van haar. Een machtigingscode is juist bedoeld om aan de gekozen helper te geven. Die code geeft je niet ineens toegang tot alle zaken die zij digitaal met de overheid regelt.

Wie kan de aanvraag beginnen?

Kan je moeder zelf inloggen, dan kiest ze bij DigiD Machtigen de taak en de periode. Ze krijgt een code op het scherm. Die geeft ze aan jou, samen met haar geboortedatum en burgerservicenummer. Jij activeert de machtiging met je eigen DigiD. Gaat het om de aangifte inkomstenbelasting, kies dan die taak en niet iets wat er alleen op lijkt.

Lukt het haar niet om in te loggen, dan kun jij de aanvraag beginnen met haar geboortedatum en burgerservicenummer. Nu verschijnt de code niet op jouw scherm: je moeder krijgt een brief thuis. Pas als ze akkoord is, geeft ze de code aan je door. Ook bij deze route hoef je haar wachtwoord niet te kennen.

Kijk samen naar de einddatum

Een eenmalig verzoek om hulp hoeft geen afspraak voor onbepaalde tijd te worden. In ‘Mijn machtigingen’ kan je moeder zien welke machtigingen actief zijn. Wil ze de aangifte volgend jaar weer zelf doen, dan kan ze de machtiging intrekken. Wil ze juist langer hulp, dan kan ze de einddatum aanpassen.

Feitenkader

Met DigiD Machtigen regel je namens een ander een gekozen taak, voor een bepaalde periode. Gebruik je eigen DigiD; de ander houdt het wachtwoord en de app-pincode privé.

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