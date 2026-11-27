MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft de beperkingen voor de export van vliegtuigbrandstof verlengd tot 31 maart 2027, maakte de regering bekend. Het land houdt de uitvoer sinds juni al tegen na aanvallen van Oekraïne op raffinaderijen, om zo de binnenlandse voorraden op peil te houden.

Zonder verlenging zouden de beperkingen eind deze maand stoppen. Rusland meldt dat de exportstop niet geldt voor ladingen vliegtuigbrandstof die volgens internationale afspraken tussen overheden worden geleverd.

Oekraïense aanvallen op raffinaderijen hebben dit jaar de capaciteit van Rusland om ruwe aardolie te verwerken sterk beperkt. Het land kondigde eerder ook een exportverbod voor diesel af. Eind vorige maand meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden dat dit verbod, met uitzonderingen, verlengd zou worden tot volgend jaar.