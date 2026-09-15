Jean Smart en Matthew Rhys schrijven geschiedenis bij Emmy Awards

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Jean Smart won haar vijfde Emmy Award voor haar vertolking van een vasthoudende stand-upcomedian in Hacks, terwijl Matthew Rhys de eerste werd die tijdens één ceremonie twee prijzen voor beste hoofdrol in de wacht sleepte. De Hollywoodsterren waren maandagavond in Los Angeles, waar de beste televisieproducties van het afgelopen seizoen werden bekroond.

Dankzij deze nieuwe trofee is Smart de eerste actrice die de Emmy voor beste actrice in een komedieserie won voor elk seizoen van de serie. Het laatste seizoen van Hacks was dit jaar te zien op HBO Max. "Wat een geweldig avontuur is dit geweest!" zei Smart op het podium, nadat ze de makers van de serie had bedankt.

Rhys won de prijs voor beste acteur in een komedieserie voor de horrorkomedie Widow's Bay, te zien bij Apple TV, en de prijs voor beste acteur in een miniserie voor de psychologische Netflix-thriller The Beast in Me.