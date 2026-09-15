Belgische en Luxemburgse buitenlandminister bij Prinsjesdag

DEN HAAG (ANP) - De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot is dinsdag aanwezig in Den Haag op Prinsjesdag. Prévot is in de Koninklijke Schouwburg voor de Troonrede op uitnodiging van minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen.

Ook de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Xavier Bettel, is aanwezig in Den Haag. Het is de eerste keer dat de buitenlandse ministers worden uitgenodigd voor Prinsjesdag, aldus een woordvoerder van Prévot.

"Meer dan alleen een symbolisch gebaar toont de uitnodiging de wil van de drie landen om de Benelux een nieuwe politieke dynamiek te geven, op een moment waarop nauwere samenwerking tussen buurlanden ook de concurrentiekracht en slagkracht van Europa kan versterken", staat in een verklaring.

Werkmissie

Berendsen, Prévot en Bettel reizen na Prinsjesdag gezamenlijk af naar IJsland en Noorwegen voor een werkmissie namens de Benelux.

"We zijn drie middelgrote landen met open economieën en met dezelfde wil om een internationale orde te verdedigen die gebaseerd is op samenwerking. De Benelux mag niet alleen een erfenis zijn waar we trots op zijn. Het moet ook vandaag een politiek instrument zijn. Samen kunnen we initiatieven nemen, onze concurrentiekracht versterken en Europa mee in beweging brengen", stelt de Belgische minister. "Europa bouw je ook tussen buurlanden. Net omdat we elkaar zo goed kennen, moeten we blijven zoeken naar wat we nog meer samen kunnen doen",