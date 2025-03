Jeroen Kramer: Dieuwertje Blok was warmte, humor en liefde

HILVERSUM (ANP) - Presentator en muzikant Jeroen Kramer herdenkt zijn goede vriendin Dieuwertje Blok onder meer als een warme, grappige en lieve vrouw. Maandag werd bekend dat Blok op 67-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker. "Ik ken haar al zo lang, Dieuwertje was warmte en humor, belangstelling, liefde en vriendschap", zei Kramer, die jarenlang met Blok samenwerkte bij het Sinterklaasjournaal, maandag tegen het ANP.

In het Sinterklaasjournaal vervult Kramer jaarlijks de rol van verslaggever bij de landelijke intocht. Blok moest vorig jaar haar werk voor het NTR-programma neerleggen vanwege haar ziekte. "Ik wist dat het eraan zat te komen, ik was voorbereid op dat verdriet", zegt Kramer. "Maar toen ik het nieuws hoorde, kwam er wel een hele grote golf van verdriet over me heen."

De 68-jarige Kramer leerde Blok aanvankelijk via zijn eerder overleden vrouw kennen. "Zij kende haar niet van televisie, maar kwam haar in de sportschool tegen en raakte spontaan bevriend", vertelt Kramer. De presentator en muzikant maakte later ook een theaterprogramma voor kinderen met Blok. "Dat was verschrikkelijk leuk om aan te werken. Maar we gaan al heel lang terug, dus het is een heel groot en intens verdriet."